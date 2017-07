Vittoria e Abdul, online un nuovo spot dal titolo Era un servo, ora è mio amico

News





31/07/2017 |

Un nuovo spot di Vittoria e Abdul, dal titolo Era un servo, ora è mio amico, è stato rilasciato dalla Universal Pictures. La pellicola di Stephen Frears, regista di Philomena e Florence, è basata sul libro di Shrabani Basu e racconta dell’incredibile amicizia della Regina Vittoria con il commesso Abdul Karim. Nei panni dei due protagonisti troviamo il Premio Oscar Judi Dench e Ali Fazal. Il cast è completato da Adeel Akhtar, Simon Callow, Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Tim Pigott-Smith, Julian Wadham, Olivia Williams e Fenella Woolgar.



La sceneggiatura è stata scritta da Lee Hall.



In Italia la pellicola uscirà il 26 Ottobre.



Sinossi di Vittoria e Abdul:

La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar (R) Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.