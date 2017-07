News





31/07/2017 |

Tramite la Paramount Pictures siamo lieti di presentarvi il primo teaser trailer internazionale di The Mother!, la pellicola con protagonista l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence. L’horror-thriller movie è diretto da Darren Aronofsky e racconterà la storia di una coppia la cui vita sarà sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi.



Oltre alla Lawrence reciterà nel film Javier Bardem, affiancato da Kristen Wiig, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris e Jovan Adepo.



Aronofsky ha anche scritto la sceneggiatura di The Mother!, la cui uscita nelle sale è prevista in Italia per il 1° Novembre.



Il prossimo 8 Agosto uscirà invece il trailer internazionale.