See You Soon: Harvey Keitel e Liam McIntyre saranno i protagonisti

01/08/2017 |

Harvey Keitel e Liam McIntyre saranno i protagonisti di See You Soon, la pellicola che segnerà il debutto dietro la macchina da presa di David Mahmoudieh. I due attori lavoreranno insieme a Jenia Tanaeva, Poppy Drayton, Oleg Taktarov, Carles Puyol e Larissa Malevannaya altre star presenti all’interno del cast.



La trama del film racconta del viaggio di una stella del calcio alla scoperta di se stesso dopo un terribile infortunio.



La Tanaeva si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura e produrrà il film con Monella Kaplan della eMotion Entertainment. Alexander Mikhalskiy è il produttore esecutivo.



Keitel presto sarà anche impegnato sul set dei due film Fatima di Marco Pontecorvo e The Irishman di Martin Scorsese.