Online il teaser trailer italiano di Madre!

01/08/2017 |

Dopo avervi mostrato il teaser trailer internazionale di Madre! ecco a voi la clip in italiano di questo film che sarà distribuito in Italia dalla 20th Century Fox. L'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence è la protagonista assoluta dell'horror-thriller diretto da Darren Aronofsky. La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista, racconta la storia di una coppia la cui vita sarà sconvolta dall’arrivo di ospiti inattesi.



Il cast del film vede al suo interno anche Javier Bardem affiancato da Kristen Wiig, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris e Jovan Adepo.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 Settembre mentre la prossima settimana sarà disponibile il trailer ufficiale.



Vi lasciamo al teaser!