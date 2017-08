Leatherface: online il primo trailer italiano

News





01/08/2017 |

Amanti del franchise horror Non Aprite Quella Porta preparatevi perché dal 14 Settembre uscirà in Italia, distribuito dalla M2Pictures, il nuovo film Leatherface. La pellicola è un prequel a tutti gli effetti e racconterà la storia del bambino che un giorno diventerà il terribile assassino, mettendo in luce la sua infanzia e adolescenza. La storia è inizialmente ambientata all’interno di un ospedale psichiatrico, dove quattro ragazzi riescono a fuggire rapendo un’infermiera. Nel viaggio orrori e tragedie prenderanno il sopravvento, sconvolgendo così la mente di quello che verrà chiamato in futuro Leatherface.



Questa nuova pellicola è diretta da Julien Maury e Alexandre Bustillo che hanno lavorato su una sceneggiatura scritta da Seth M. Sherwood.



Il cast è composto da Lili Taylor, Stephen Dorff, Nicole Andrews, Sam Strike, Julian Kostov, Vanessa Grasse, James Bloor.



Sinossi di Leatherface:

Leatherface è l’horror che racconta le origini di una delle figure più terrificanti del cinema, Leatherface appunto o, come meglio lo conosce il pubblico italiano, Faccia di cuoio, protagonista sadico e crudele della saga cinematografica cult Non aprite quella porta.