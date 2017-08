Fottute!, ecco lo spot Benvenuti in Sud America

News





01/08/2017 |

Poco più di un mese ci separa dall'arrivo nelle sale italiane di Fottute!, la divertente commedia che vedrà protagoniste Amy Schumer e Goldie Hawn. Le due attrici interpreteranno mamma e figlia che si ritroveranno a vivere insieme dopo tantissimi anni una vacanza dove ne succederanno di tutti i colori. La pellicola è diretta da Jonathan Levine (50 e 50 e Warm Bodies) ed ha una sceneggiatura scritta da Katie Dippold.



Il cast di Fottute! è composto da Kim Caramele, Raven Goodwin, Katie Dippold, Randall Park e Ike Barinholtz.



Vi lasciamo allo spot rilasciato dalla 20th Century Fox dal titolo Benvenuti in Sud America!



Sinossi di Fottute!

Quando la sognatrice Emily Middleton (Amy Schumer) convince la madre Linda (Goldie Hawn) ad accompagnarla in vacanza, dovranno superare le differenze madre-figlia per sopravvivere.