Il trailer italiano di LEquilibrio

02/08/2017 |

L’Equilibrio è la nuova pellicola di Vincenzo Marra, regista tornato dietro la macchina da presa due anni dopo La Prima Luce. In questa opera drammatica Marra ha diretto un cast composto da Mimmo Borrelli, Roberto Del Gaudio, Lucio Giannetti, Giuseppe D'Ambrosio, Sergio Del Prete.



Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film debutterà in Italia dal 29 Settembre.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi di L’Equilibrio:

Giuseppe, un sacerdote campano già missionario in Africa, opera in una piccola diocesi di Roma. Messo in crisi nella sua Fede, chiede al Vescovo di essere trasferito in un comune della sua terra, e così viene spostato in un piccolo paesino del napoletano. Giuseppe prenderà il posto del parroco del quartiere, Don Antonio, un uomo dal grande carisma e dalla magnifica eloquenza, ascoltato e rispettato da tutti perché combatte una battaglia contro i sotterramenti illegittimi di rifiuti tossici. Don Antonio per meriti acquisiti sta per essere trasferito a Roma. Prima di partire Don Antonio introduce Giuseppe nella dura realtà del quartiere. Una volta rimasto solo, il sacerdote si dà da fare cercando di aiutare in tutti i modi la comunità, fino a quando, scoprirà la vera scomoda realtà di quel luogo. Giuseppe decide di seguire il suo percorso spirituale senza paura ma malgrado la sua grande tenacia e il suo coraggio, si scontrerà con una realtà molto dura che lo metterà nell’angolo. Una storia commovente che parla di umanità e della forza di difendere la propria fede davanti al dolore.