Ant-Man and the Wasp: iniziata ufficialmente la produzione!

02/08/2017 |

E' iniziata ufficialmente la produzione di Ant-Man and the Wasp, il nuovo film Marvel e primo sequel di Ant-Man. Lo studio ha rilasciato una breve clip in cui possiamo vedere parte del set della pellicola diretta da Peyton Reed, tornato dietro la macchina da presa dopo il capitolo originale. In questo episodio cinematografico il nostro eroe prenderà coscienza del proprio destino e farà squadra con The Wasp per combattere una grave minaccia.



Il protagonista è interpretato ancora una volta da Paul Rudd mentre nella parte di Wasp troveremo Evangeline Lilly. Michael Douglas,Michael Pena, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Gabriel Ferrari e le new entry Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne sono gli altri attori che recitano nel cinecomic.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale a partire dal 6 Luglio 2018.