Amytiville: Il Risveglio: un altro terrificante spot italiano è online

02/08/2017 |

L'estate cinematografica si arricchirà presto di una pellicola horror tutta da seguire. Il 23 Agosto arriverà infatti in Italia Amytiville: Il Risveglio, film, basato su fatti realmente accaduti, che porterà alla ribalta uno dei temi più in voga del genere in questione: il sovrannaturale. La trama è abbastanza semplice da seguire: all'interno del film troveremo una ragazza di nome Belle che, con la madre, la sorellina e il fratello gravemente malato, si trasferirà in una nuova casa posseduta dagli spiriti maligni. Il film riporta alla memoria altre pellicole horror ambientate nella cittadina americana, la prima delle quali fu sviluppata verso la fine degli anni settanta.



La regia di Amytiville: Il Risveglio è affidata a Franck Khalfoun che ha curato anche la sceneggiatura. Il cast è composto da Bella Thorne, Cameron Monaghan, Jennifer Jason Leigh, Jennifer Morrison e Mckenna Grace.



Tramite la Notorious Pictures vi presentiamo il nuovo spot italiano.