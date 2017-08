La Storia dellAmore: la clip Un Biglietto per Gerusalemme

News





Una nuova clip di La Storia dell’Amore è stata rilasciata dalla Bim Distribuzione. La clip è intitolata Un biglietto per Gerusalemme e vede protagonista William Ainscough, che nel film interpreta il giovane Bird.



Diretto dal regista de Il Concerto e Train de Vie, Radu Mihaileanu, il film ha un cast principale composto da Sophie Nélisse, Gemma Arterton e Derek Jacobi. Mihaileanu si è anche occupato della sceneggiatura tratta dal famoso romanzo di Nicole Krauss.



L’uscita italiana è prevista per il 31 Agosto.



Sinossi di La Storia dell’Amore:

