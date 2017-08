Hellboy: Rise of the Blood Queen: Ian McShane reciterà nel film

News





02/08/2017

Ian McShane, la star di American Gods, si è unito al cast del reboot di Hellboy. Il film, prodotto dalla Lionsgate e dalla Millennium, vedrà come protagonista David Harbour che interpreterà il ruolo del personaggio creato da Mike Mignola. La pellicola, dal titolo Hellboy: Rise of the Blood Queen, sarà diretta da Neil Marshall.



La trama non è stata rivelata ma dalle prime informazioni sappiamo che il nostro eroe dovrà vedersela contro una strega che proverà a distruggere l’umanità.



McShane reciterà nei panni del padre adottivo di Hellboy, il Professor Broom.



Le riprese partiranno in Bulgaria e nel Regno Unito nel mese di Settembre.