Il Re Leone: Chiwetel Ejiofor in trattative per dare la voce a Scar

03/08/2017 |

Chiwetel Ejiofor, attore candidato all’Oscar per la sua interpretazione nel film 12 Anni Schiavo, è in trattative per dare la voce a Scar nel nuovo adattamento cinematografico de Il Re Leone. Se dovesse trovare l’accordo con la Disney, Ejiofor si unirà ad un cast che vede al suo interno Donald Glover (Simba), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), James Earl Jones (Mufasa) e John Oliver (Zazu).



Jon Favreau, colui che ha diretto l’adattamento de Il Libro della Giungla, sarà il regista del nuovo Re Leone. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Nathanson.



Le riprese di Il Re Leone sono attualmente in corso a Los Angeles.



L’uscita è prevista per il 2019.