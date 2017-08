Quasi Amici - Intouchables: annunciato il titolo del remake prodotto dalla Weinstein Company

News





03/08/2017

Il remake di Quasi Amici - Intouchables, sviluppato dalla Weinstein Company, ha finalmente un titolo. Il film si chiamerà The Upside e vedrà protagonisti Bryan Cranston e Kevin Hart. La regia è affidata a Neil Burger (Divergent) mentre l’uscita è fissata per il 9 Marzo. Jon Hartmere ha scritto la sceneggiatura.



Oltre a Cranston e Hart, nel cast troveremo anche Nicole Kidman, Julianna Margulies e Aja Naomi King.



Jason Blumenthal, Todd Black e Harvey Weinstein si occuperanno della produzione.



Quasi Amici - Intouchables, pellicola francese uscita nel 2012, ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo arrivando ad incassare più di 400 milioni di dollari. Diretto da Olivier Nakache ed Eric Toledano il film ha visto recitare François Cluzet ed Omar Sy nei panni di un uomo milionario, costretto a vivere sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente, e di un giovane di periferia che verrà assunto come aiuto domestico.