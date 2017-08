Mickey Rourke nel cast del film romantico Berlin, I Love You

News

03/08/2017 |

Mickey Rourke reciterà nella pellicola romantica Berlin, I Love You e lo farà lavorando accanto Diego Luna, Orlando Bloom, Sophie Turner, Jack Huston, Patrick Dempsey, Renee Zellweger e Jared Leto.



Il film sarà diviso in episodi, ognuno dei quali sarà diretto da uno o due registi diversi. Dietro la macchina da presa troveremo Dempsey e la Zellweger, al loro debutto ufficiale, Massy Tadjedin, Ai Weiwei, Shekhar Kapur, Tom Van Avermaet e Fernando Eimbcke, Til Schweiger, Dennis Gansel e Dani Levy.



Claus Clausen della Walk on Water Films produrrà la pellicola con Josef Steinberger della Rheingold Films, Edda Reiser della Walk on Water Films, Alice De Sousa della Galleon Films.



La produzione di Berlin, I Love You partirà entro la fine dell’estate.



Berlin, I Love You sarà il terzo capitolo della saga romantica composta da Paris je t'aime e New York, I Love You.