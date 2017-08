Il Giustiziere della Notte: ecco il primo trailer ufficiale del remake!

News





03/08/2017 |

La MGM ha rilasciato il primo trailer ufficiale del remake di Il Giustiziere della Notte, il film diretto da Eli Roth. La pellicola richiama a gran voce la famosa pellicola del 1974 interpretata da Charles Bronson e passata alla storia anche grazie ad altri quattro sequel, l’ultimo dei quali uscito nel 1994.



In questa nuova versione, nei panni del personaggio Paul Kersey, troveremo Bruce Willis. L’attore interpreta un architetto che si trasforma in giustiziere dopo la morte della moglie per mano di tre aggressori.



Joe Carnahan ha scritto la sceneggiatura, basata come sempre sul romanzo di Brian Garfield. Vincent D’Onofrio, Jack Kesy, Dean Norris e Mike Epps sono gli altri attori che recitano nella pellicola, la cui uscita è fissata per il prossimo 22 Novembre.



Per Roth, maestro del cinema horror, si tratta della prima pellicola action.