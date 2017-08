Addio Christopher Robin: online un nuovo trailer internazionale

News





03/08/2017 |

La Fox Searchlight ha rilasciato il nuovo trailer in lingua originale di Addio Christopher Robin, la pellicola che esplorerà il rapporto padre-figlio tra A.A. Milne ed il piccolo Christopher, colui che ha ispirato lo scrittore nella creazione del magico mondo di Winnie the Pooh.



Del figlio dell'artista troveremo due "versioni": il bambino, interpretato da Will Tilston, e l’adolescente, ovvero Alex Lawther. Il cast è ricco di nomi prestigiosi e vedrà recitare nel ruolo di Milne Domhnall Gleeson mentre i panni della moglie saranno indossati da Margot Robbie, affiancati da Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Geraldine Somerville e Nico Mirallegro.



La sceneggiatura di Addio Christopher Robin è stata scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan.



Addio Christopher Robin debutterà il prossimo settembre nel Regno Unito.