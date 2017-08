Richard Madden reciterà nella commedia Ibiza

News





04/08/2017 |

Richard Madden è entrato a far parte della commedia Ibiza sviluppata da Netflix. L’attore, famoso anche per la sua interpretazione di Robb Stark nella serie tv Il Trono di Spade, lavorerà accanto a Gillian Jacobs, Phoebe Robinson e Vanessa Bayer.



La storia racconta di una donna (la Jacobs) che vola in Spagna per chiudere un grosso contratto di lavoro. Una volta arrivata ad Ibiza, però, sarà trascinata dall’entusiasmo del posto, si innamorerà di uno dei più famosi Dj e realizzerà che nella sua vita il lavoro non è l’unica cosa che conta.



Alex Richanbach dirigerà la pellicola che sarà prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin J. Messick.



Madden lo scorso anno ha recitato anche all’interno dell’action-movie Bastille Day - Il Colpo del Secolo.