Jeremy Irvine ed Alexa Davies reciteranno nella pellicola Mamma Mia: Here We Go Again!

04/08/2017 |

Il cast di Mamma Mia: Here We Go Again! inizia a prendere sempre più forma. Altri due attori infatti sono entrati all’interno di questo sequel la cui uscita è prevista per il 20 Luglio 2018. Le star in questione sono Jeremy Irvine ed Alexa Davies che lavoreranno insieme a Lily James, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth e Christine Baranski.



Irvine e la Davis reciteranno nella parte dei giovani Sam e Rosie, interpretati in età adulta da Brosnan e Julie Walters. Non è chiaro se quest’ultima tornerà a far parte del cast dopo l’apparizione nel primo film.



Ol Parker ha scritto la sceneggiatura e si occuperà anche di dirigere la pellicola. La produzione è affidata invece a Judy Craymer della Littlestar e a Gary Goetzman della Playtone.



La trama non è stata rivelata dalla produzione.