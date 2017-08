The Billion Brick Race: Jorge Gutierrez dirigerà il nuovo spin-off Lego

News





04/08/2017 |

Continua a crescere senza sosta l’universo cinematografico di Lego. Dopo il grande successo ottenuto dalla pellicola The LEGO Movie, uscita nelle sale nel 2014, la Warner Bros. Pictures ha deciso di sviluppare diversi spin-off, The LEGO Batman Movie e The LEGO Ninjago Movie, ed un sequel attualmente in fase di sviluppo. Inoltre la produzione ha annunciato la nascita del terzo spin-off della saga che si chiamerà The Billion Brick Race.



Il progetto è nato nel 2015 e vedeva coinvolti come sceneggiatori e registi Jason Segel e Drew Pearce. La situazione, però, adesso è cambiata e Jorge Gutierrez è stato chiamato a sostituire Segel e Pearce e di conseguenza a prendere in mano le chiavi del progetto.



La trama non è stata rivelata dalla Warner Bros. Pictures e il film non ha ancora una data d’uscita.