Rilasciato in rete un nuovo spot di Baby Driver - Il Genio della Fuga

04/08/2017 |

E' online un nuovo spot italiano di Baby Driver - Il Genio della Fuga che dal prossimo 7 Settembre uscirà nelle sale italiane. Il film è diretto dal regista Edgar Wright e racconta di un ragazzo appartenente ad una banda criminale che per amore deciderà di uscire dal giro. Prima, però, dovrà partecipare ad un'ultima rapina... La parte del protagonista è affidata a Ansel Elgort, inserito in un cast comprendente anche il Premio Oscar Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Jon Bernthal, Kevin Spacey ed Eiza Gonzalez.



La sceneggiatura di questa commedia è stata scritta dallo stesso Wright.



Sinossi di Baby Driver - Il Genio della Fuga:

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.