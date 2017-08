La Fratellanza: ecco il trailer del film con protagonista Nikolaj Coster-Waldau

News





05/08/2017 |

Dopo averlo visto nella parte di Jaime Lannister nella serie tv Il Trono di Spade e dopo aver interpretato la divinità egizia Horus nella pellicola mitologica Gods of Egypt, Nikolaj Coster-Waldau tornerà nelle sale nei panni di un criminale all’interno del thriller movie La Fratellanza. Il film è diretto da un regista esperto del genere, Ric Roman Waugh, che in passato ha portato nelle sale Snitch - L’Infiltrato e Felon - Il Colpevole.



Nel cast di La Fratellanza troviamo anche Jon Bernthal, Lake Bell, Omari Hardwick, Jeffrey Donovan e Jessy Schram.



Grazie alla Notorious Pictures vi mostriamo il trailer italiano. L’uscita è prevista per il 7 Settembre.



Sinossi di La Fratellanza:

Dopo aver causato accidentalmente la morte di un amico in un incidente d'auto, Jacob finisce in carcere con l'accusa di omicidio colposo. Per sopravvivere ai pericoli della detenzione si schiera con la fratellanza ariana la quale, dopo che l'uomo viene rilasciato per buona condotta, lo costringe a dover compiere un crimine per proteggere la sua ex-moglie e suo figlio. Suspance estrema per il protagonista de Il trono di spade, Nikolaj Coster-Waldau.