Marwan Kenzari in trattative per recitare nel remake di Aladdin

05/08/2017

Marwan Kenzari, attore che ha interpretato Malik nel reboot de La Mummia, è entrato in trattative con la Disney per recitare all’interno del nuovo Aladdin. Se le negoziazioni tra le parti dovessero andare in porto, Kenzari darà la voce a Jafar, il villain del film.



Il progetto della Disney sarà diretto da Guy Ritchie, il regista di Operazione U.N.C.L.E. che lavorerà su una sceneggiatura scritta da John August.



Il cast del nuovo Aladdin è veramente prestigioso. Lo studio ha scelto Mena Massoud per la parte principale, con l’attore che si calerà nei panni del protagonista. In questo live-action movie troveremo anche Will Smith nel ruolo del Genio mentre Naomi Scott sarà la Principessa Jasmine. Inoltre è stata annunciata anche la presenza di Nasim Pedrad nella parte di un nuovo personaggio chiamato Mara.