Margot Robbie produrrà il thriller movie Augmented

06/08/2017

Margot Robbie e Denise Di Novi lavoreranno insieme per produrre il film della Warner Bros. Pictures Augmented. Lo studio ha acquisito i diritti della sceneggiatura ma non ha ancora diffuso informazioni su quella che sarà la trama. Al momento non sono stati annunciati neanche i nomi degli attori che reciteranno all’interno di questo thriller movie.



Anche Carmen Lewis produrrà Augmented assieme a Tom Ackerley e Josey McNamara. Chantal Nong e Sheila Walcott della Warner supervisioneranno il progetto.



Il progetto è ancora nella fase embrionale dunque non è chiaro se la Robbie reciterà al suo interno come protagonista. L’attrice, star del cinecomic Suicide Squad, arriverà presto nelle sale con Addio Christopher Robin e con il film I, Tonya.