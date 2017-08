Box Office Italia: Annabelle 2: Creation conquista il pubblico e il primo posto

News





07/08/2017 |

Il mese cinematografico di agosto si è aperto in Italia con l’arrivo di una pellicola horror tanto attesa: Annabelle 2: Creation. Il film di David F. Sandberg, sequel del primo Annabelle e spin-off di The Conjuring, ha conquistato il primo posto della classifica box office grazie all’incasso di 930.621 euro. Alle spalle della pellicola è scivolato invece Spider-Man: Homecoming di Jon Watts il cui incasso è stato di 228.152 euro. Al terzo posto ecco spuntare The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves che ha incassato 208.660 euro mentre al quarto posto ha trovato spazio Prima di Domani di Ry Russo-Young che ha portato via 135.166 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano USS Indianapolis di Mario Van Peebles (125.320 euro) e Atomica Bionda di David Leitch (98.628 euro).