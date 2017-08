James Gunn parla del terzo capitolo di Guardiani della Galassia

News





07/08/2017 |

Il secondo capitolo di Guardiani della Galassia è stato un autentico successo. Dopo l’incredibile incasso al botteghino della pellicola originale, anche il sequel si è confermato, superando gli 860 milioni di dollari complessivi. Un risultato che ha permesso alla Marvel di avviare il progetto riguardante il film che chiuderà la trilogia. Guardians of the Galaxy Vol. 3 è infatti in fase di lavorazione e la conferma è arrivata dal regista James Gunn che in questi mesi sta lavorando con Kevin Feige anche per altri film appartenenti all’universo Marvel: “Ci sono diversi script in lavorazione. Io e Kevin parliamo tutto il tempo e discutiamo sulla presenza dei personaggi e di come collocare tutti i personaggi che noi abbiamo già creato. Inizieremo a girare il terzo capitolo di Guardiani della Galassia tra poco più di un anno, anche se ancora non c’è una data d’uscita ufficiale”.



Gunn ha poi spiegato che Avengers 4 chiuderà le storie ad oggi ancora aperte e che il futuro sarà completamente differente.