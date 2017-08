Pet Sematary - Andy Muschietti svela un suo desiderio: Vorrei realizzare il film

News





07/08/2017 |

Andy Muschietti è il regista scelto per realizzare il primo adattamento cinematografico di IT. La sua pellicola uscirà nelle sale il prossimo 19 Ottobre e da diversi giorni è possibile vedere alcuni spot in lingua originale di questa opera tratta dal famoso romanzo di Stephen King.



E in futuro Muschietti potrebbe presto tornare dietro la macchina da presa per un’altra pellicola tratta da uno dei libri più famosi dell’autore: Pet Sematary. In un’intervista, infatti, il regista ha svelato il suo desiderio: “Io e mia sorella Barbara siamo dei grandissimi fan del romanzo e sarebbe bello poter realizzare una pellicola di questo genere”. Ovviamente al momento non è partito alcun progetto a riguardo.



Pet Sematary, uscito nel 1983, è uno dei libri più famosi di Stephen King. Qui sotto trovate la sinossi del romanzo:

In una limpida giornata di fine estate, la famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgo residenziale di una cittadina del Maine. Non lontano dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet Sematary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i ragazzi del circondario, secondo un'antica consuetudine, usano seppellire i propri animaletti. Ma ben presto la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti e dall'improvviso ridestarsi di forze oscure e malefiche.