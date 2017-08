The Glass Castle: online lo spot internazionale Critics Rave

News





07/08/2017 |

Siamo entrati nella settimana che porterà nelle sale americane The Glass Castle, la pellicola del regista Destin Daniel Cretton. Il film racconterà la storia vera della scrittrice Jeannette Walls e si baserà sul libro best-seller scritto dalla stessa Walls. La parte della protagonista è stata affidata a Brie Larson, attrice vista recentemente in Room e Kong: Skull Island. Naomi Watts e Woody Harrelson completano invece il cast principale.



Destin Daniel Cretton ha curato anche lo script insieme ad Andrew Lanham. Gil Netter, attraverso la sua Netter Productions, è il produttore assieme a Ken Kao.



Tramite la Lionsgate oggi vi mostriamo lo spot dal titolo Critics Rave. The Glass Castle uscirà negli USA l'11 Agosto.