Brian Dennehy: reciterà nel film Tag

08/08/2017 |

Il cast di Tag, la nuova commedia della New Line Cinema, si è arricchito di un nuovo nome. Brian Dennehy, infatti, lavorerà all’interno di questo film le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta. La storia racconterà di un gruppo di amici che per 30 anni ha attraversato il paese per giocare ad una versione bizzarra del gioco per bambini Tag.



All'interno della pellicola reciteranno Ed Helms, Jake Johnson, Isla Fisher, Jeremy Renner, Annabelle Wallis, Jeremy Renner e Hannibal Buress. Dennehy interpreterà il padre di Johnson.



Il film è diretto da Jeff Tomsic ed è stato scritto a quattro mani da Mark Steilen e Rob McKittrick. Steilen, Todd Garner e Sean Robins saranno i produttori.



Tag uscirà nelle sale nel 2018.