News





08/08/2017 |

L’attrice candidata all’Oscar Ruth Negga reciterà con Brad Pitt nel film Ad Astra sviluppato dalla New Regency. Lo sci-fi movie sarà diretto da James Gray e racconterà la storia di un uomo scomparso nel nulla a seguito di una missione su Nettuno e di suo figlio, rimasto solo sulla Terra, che viaggerà attraverso il sistema solare nel tentativo di ritrovarlo.



All’interno della pellicola troveremo anche Tommy Lee Jones. Il ruolo della Negga non è stato rivelato dalla produzione.



Gray dirigerà il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con Ethan Gross. La New Regency, la 20th Century Fox e Bona Film Group finanzieranno Ad Astra mentre Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner si occuperanno della produzione attraverso la Plan B.



Ad Astra non ha ancora una data d’uscita.