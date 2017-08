Rebecca Thomas dirigerà lo sci-fi movie Malignant

News





08/08/2017 |

Rebecca Thomas è stata scelta per dirigere Malignant, lo sci-fi action-thriller prodotto da James Wan per conto della 20th Century Fox. Il film sarà l’adattamento cinematografico di Malignant Man, il fumetto della Boom! Studios che lo stesso Wan ha realizzato. Ross Richie e Stephen Christy saranno i produttori.



Malignant Man racconta la storia di un malato di cancro terminale che scopre che il suo tumore non è altro che un misterioso parassita alieno. Questo ospite inatteso gli donerà nuova vita e poteri speciali.



La sceneggiatura è stata scritta da Zak Olkewicz.



La Thomas ha debuttato nel cinema come regista di Electrick Children, passando poi ad una delle serie più famose: Stranger Things.