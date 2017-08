Deadpool 2: diamo uno sguardo a Cable, il personaggio interpretato da Josh Brolin

News





08/08/2017 |

Tramite la sua pagina Twitter Ryan Reynolds ha pubblicato la prima foto di Josh Brolin nei panni di Cable, uno dei nuovi personaggi che ritroveremo in questo sequel. Nell' immagine che vi mostriamo, il villain del film è armato fino ai denti e mostra un fisico invidiabile.



La pellicola è attualmente in fase di lavorazione e le riprese sono in corso. La regia è di David Leitch (Atomica Bionda) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Paul Wernick e Rhett Reese. Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni sono le altre star presenti all'interno del cast.



Reynolds è il produttore con Reese e Wernick.



Deadpool 2 uscirà nei cinema a partire dal 1° Giugno 2018.