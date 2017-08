Atomica Bionda: Charlize Theron e James McAvoy protagonisti della clip Blue Monday

News





09/08/2017 |

Una sensuale e spietata Charlize Theron e un ironico James McAvoy sono i protagonisti della nuova clip di Atomica Bionda dal titolo Blue Monday. Il film debutterà nei cinema italiani a partire dal 17 Agosto e vedrà protagonista proprio l'attrice Premio Oscar che interpreterà l'agente dei Servizi Segreti Lorraine Broughton, pronta a tutto pur di portare a termine una missione impossibile. Nel cast di questo film recita anche Sofia Boutella che sarà la co-protagonista femminile.



La regia di Atomica Bionda è affidata a David Leitch, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il regista, impegnato in questi giorni sul set di Deadpool 2, ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Kurt Johnstad.



Nel cast di Atomica Bionda troviamo anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan e Toby Jones.



Sinossi di Atomica Bionda:

Il premio Oscar® Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.