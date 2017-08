Cattivissimo Me 3 dal 24 Agosto nelle sale: ecco lo spot Levasione

News





09/08/2017 |

Dal prossimo 24 Agosto uscirà nelle sale italiane il terzo avvincente capitolo della saga animata Cattivissimo Me. Il nuovo sequel vedrà ancora una volta tornare dietro la macchina da presa i registi Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon che hanno lavorato su una storia scritta da Cinco Paul & Ken Daurio. I produttori di Cattivissimo Me 3 sono Chris Meledandri e Janet Healy.



Nel cast originale gli attori che hanno prestato la voce sono Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Nev Scharrel, Steve Coogan, Jenny Slate e Julie Andrews.



Cattivissimo Me, uscito per la prima volta nel 2010, incassò complessivamente più di 500 milioni di dollari. Ancora meglio, invece, fece il suo sequel che, uscito nel 2013, sbancò i botteghini di tutto il mondo con un incasso pari a 970.761.885 dollari.



Sotto la sinossi trovate il nuovo spot italiano dal titolo L'evasione.



Sinossi di Cattivissimo Me 3:

Il team che vi ha portato Cattivissimo Me ed i più grandi successi animati del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna per regalarvi le nuove avventure di Gru, Lucy, e le loro adorabili bambine - Margo, Edith ed Agnes - ed i Minions. Cattivissimo Me 3, diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, co-diretto da Eric Guillon, e scritto da Cinco Paul & Ken Daurio, arriverà al cinema da giovedì 24 agosto 2017. Il film d'animazione è prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Janet Healy, mentre Chris Renaud serve in veste di produttore esecutivo. In Cattivissimo Me 3, a Steve Carell e Kristen Wiig si unirà il premio Emmy, Tony e Grammy Troy Parker, co-creatore di South Park, il fenomeno globale di Comedy Central, e di The Book of Mormon, il grande successo di Broadway. Parker presterà la voce al cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni 80, il quale si dimostrerà essere il nemico più temibile che Gru abbia mai incontrato.