Selena Gomez, Timothée Chalamet ed Elle Fanning nel cast del nuovo film di Woody Allen

News





09/08/2017 |

Selena Gomez, Timothée Chalamet ed Elle Fanning sono entrate ufficialmente nel cast del nuovo lavoro di Woody Allen. Il progetto, la cui trama non è stata ancora rivelata, sarà rilasciato da Amazon Studios. Il film, ancora senza un titolo ufficiale, inizierà la produzione dopo l’arrivo nelle sale di Wonder Wheel, opera cinematografica che vede protagonisti James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet.



Wonder Wheel farà il suo debutto ufficiale negli USA ad Ottobre e chiuderà il New York Film Festival.



La Fanning ha recitato recentemente in L’Inganno di Sofia Coppola, il film che uscirà in Italia a partire dal prossimo 14 Settembre, mentre la Gomez è attualmente impegnata nel progetto Hotel Transylvania 3. All’interno della pellicola animata l’attrice presterà la voce al personaggio Mavis.