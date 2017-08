Cowboy Ninja Viking: annunciata la data duscita del film

News





Cowboy Ninja Viking, l’adattamento cinematografico della Image Comics, ha una data d’uscita. La Universal Pictures ha infatti annunciato che la pellicola arriverà nelle sale a partire dal 28 Giugno 2019. Il progetto, nato nel 2014, vedrà dunque la luce tra due anni e sarà prodotto da Michael De Luca, Guymon Casady, Mark Gordon e Chris Pratt, con quest’ultimo che reciterà nel film come protagonista.



La storia di Cowboy Ninja Viking racconta di un uomo di nome Duncan, un assassino in cura da uno psicoterapeuta che arriva a possedere le abilità di un cowboy, di un ninja e di un vichingo. Lo psicoterapeuta si rivelerà essere un medico al servizio di un’agenzia segreta che si occupa di controspionaggio.



Il progetto è ancora nella sua fase embrionale con lo studio che non ha ancora annunciato il nome del regista.