Il primo trailer italiano di Detroit, il nuovo film di Kathryn Bigelow

09/08/2017 |

Una storia vera, quella delle famose e brutali rivolte di Detroit avvenute verso la fine degli anni sessanta. Questo racconta Detroit, la pellicola della regista Premio Oscar® Kathryn Bigelow (Point Break, Strange Days, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty). Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Mark Boal, ha nel cast John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Jack Reynor, Ben O'Toole, John Krasinski e Anthony Mackie.



Detroit non ha ancora una data d’uscita.

Sinossi di Detroit:

La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa.