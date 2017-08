Wind River: un nuovo spot internazionale è online

News





10/08/2017 |

La Weinstein Company ha distribuito in rete un nuovo spot internazionale di Wind River che ci ricorda l'arrivo della pellicola nelle sale americane. La clip dal titolo Justice ripercorre la trama di questo film che racconta la storia di un cacciatore che ritroverà il cadavere di una ragazza e di una donna, agente dell'FBI, che proverà a far luce sulla morte della giovane. Nei panni dei due protagonisti troviamo Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, che hanno già lavorato insieme in Avengers: Age of Ultron.



La regia è di Taylor Sheridan che si è occupato anche della sceneggiatura. Nel cast troviamo Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille e James Jordan.



Matthew George, Basil Iwanyk, Elizabeth Bell, Peter Berg e Wayne Rogers sono i produttori di A Wind River mentre Erica Lee, Jonathan Deckter, Nicholas Chartier, Braden Aftergood e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.



Wind River è uscito negli USA lo scorso 4 Agosto.