Annabelle 2: Creation: in rete lo spot Doll Review

10/08/2017 |

Si intitola Doll Review ed è spaventoso più che mai il nuovo spot in lingua originale di Annabelle 2: Creation. Il film è uscito la scorsa settimana in Italia ed ha conquistato immediatamente la prima posizione della classifica box office del nostro Paese.



In questa opera cinematografica diretta da David F. Sandberg, il papà di Lights Out: Terrore nel Buio, troviamo un fabbricante di bambole che, diversi anni dopo la morte di sua figlia, si ritroverà ad ospitare in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio. A dare però il benvenuto alle nuove inquiline ci sarà anche una delle creazioni principali dell’uomo: la diabolica Annabelle.



Annabelle 2: Creation, la cui sceneggiatura è stata scritta da Gary Dauberman, ha un cast composto da Miranda Otto, Lulu Wilson, Javier Botet, Stephanie Sigman, Alicia Vela-Bailey, Talitha Bateman, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee e Anthony LaPaglia.



Il primo film del franchise, dal titolo Annabelle, è uscito nel 2014 arrivando ad incassare più di 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Vi lasciamo alla clip Bee's Room.



Sinossi di Annabelle 2: Creation:

È tornata! Molti anni dopo la tragica morte della loro figlia, un costruttore di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora accompagnata da numerose ragazze provenienti da un orfanotrofio ormai chiuso, diventando presto il bersaglio di Annabelle, una bambola posseduta da un demone.