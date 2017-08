Phillip Noyce dirigerà il film The Devils Brigade

News





10/08/2017 |

Phillip Noyce, regista di The Giver - Il Mondo di Jonas, Salt e Il Collezionista di Ossa, dirigerà l’action-thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale The Devil’s Brigade. Il film racconterà la storia di come Davie Berman, l’unico membro di origine ebraica della famiglia criminale dei Luciano, aiutò l’esercito americano nella lotta contro i tedeschi.



Moshe Diamant produrrà il film le cui riprese partiranno verso la fine dell’anno in Francia. Il cast è attualmente in corso. La data d'uscita non è stata comunicata.



Noyce ha recentemente lavorato a diverse serie televisive tra cui The Resident, Warrior e Roots. Inoltre ha diretto il film Above Suspicion, crime movie con protagonisti Emilia Clarke e Jack Huston.