Neuromancer: Tim Miller ingaggiato per dirigere ladattamento cinematografico

News





10/08/2017 |

Tim Miller è stato ingaggiato per dirigere Neuromancer per conto della Fox. Il film, la cui sceneggiatura non è stata scritta, sarà prodotto da Simon Kinberg e al momento è ancora in fase embrionale.



La pellicola sarà l’adattamento cinematografico del romanzo sci-fi del 1984 scritto da William Gibson, appartenente alla trilogia Sprawl.



Miller ha debuttato come regista nel 2016 con il film Deadpool, cinecomic che ha incassato più di 780 milioni di dollari, mentre recentemente è stato annunciato per dirigere il reboot di Terminator.



Sinossi del romanzo Neuromancer:

In un mondo in cui le mafie della finanza e dell'elettronica possono tutto, un mondo attraversato da autostrade informatiche e hacker dai poteri neuromantici, si svolge l'avventura violenta e disperata di Case, l'uomo che ha avuto il torto di mettersi contro l'organizzazione sbagliata. Per vendetta lo hanno privato della capacità di connettersi al cyberspazio, isolandolo nella prigione di carne del suo corpo materiale. Ora qualcuno è disposto a offrirgli un'alternativa, a ricostruirgli le sinapsi bruciate. A patto che Case porti a termine un'ultima missione, oltre i limiti del conosciuto...