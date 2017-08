All Eyez On Me: ecco il trailer italiano

News





11/08/2017 |

La Lucky Red ha rilasciato il trailer del film evento All Eyez On Me. La pellicola uscirà in Italia dal 7 al 13 Settembre e racconta la storia di Tupac Shakur, l’artista, attore, poeta e attivista americano scomparso nel 1996. La pellicola è diretta da Benny Boom (Wild for the Night) e vede nei panni del rapper la star Demetrius Shipp Jr., al suo esordio ufficiale in un’opera cinematografica. Il cast è composto anche da Danai Gurira, Kat Graham, Hill Harper, Annie Ilonzeh e Lauren Cohan.



Jeremy Haft, Eddie Gonzalez e Steven Bagatourian hanno scritto la sceneggiatura.



