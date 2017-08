Riz Ahmed in trattative per recitare nel cinecomic Venom

News





11/08/2017 |

Riz Ahmed è entrato in trattative per recitare all’interno di Venom, lo spin-off dell’universo Spider-Man. Se le trattative dovessero andare a buon fine, dunque, l’attore si unirà a questa attesa pellicola. Il ruolo che sarà affidato alla star di The Rogue One: A Star Wars Story non è stato ancora rivelato.



Nel cinecomic troveremo Tom Hardy nei panni del protagonista, ovvero Eddie Brock, l’uomo che dopo essere entrato in contatto con un organismo alieno, capace di vivere in simbiosi con altri organismi, si trasformerà nella creatura chiamata appunto Venom.



La regia sarà di Ruben Fleischer che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner.



Venom uscirà il 5 Ottobre 2018.