Ad Astra: Donald Sutherland reciterà nel film

11/08/2017 |

Dopo aver accolto Ruth Negga il cast di Ad Astra da il benvenuto anche a Donald Sutherland, attore entrato ufficialmente a far parte della pellicola prodotta dalla New Regency. L’attore, dunque, reciterà accanto ai protagonisti Brad Pitt e Tommy Lee Jones.



Lo sci-fi movie sarà diretto da James Gray e racconterà la storia di un uomo scomparso nel nulla a seguito di una missione su Nettuno e di suo figlio, rimasto solo sulla Terra, che viaggerà attraverso il sistema solare nel tentativo di ritrovarlo.



Gray dirigerà il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con Ethan Gross. La New Regency, la 20th Century Fox e Bona Film Group finanzieranno Ad Astra mentre Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner si occuperanno della produzione attraverso la Plan B.



Ad Astra non ha ancora una data d’uscita.