Monster Family: il trailer ufficiale del film in uscita il 19 ottobre

13/08/2017 |

Monster Family prodotto da Adler Entertainment è in uscita dal 19 ottobre in Italia. Oggi vi presentiamo il trailer ufficiale del film diretto da Holger Tappe e basato sul romanzo “Happy Family” di David Safier.



Sinossi di Monster Family

I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve ora essere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo.

Questo il trailer ufficiale