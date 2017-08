IT, ecco il poster ufficiale. Il film al cinema dal 19 ottobre

News





23/08/2017 |

Grazie alla Warner Bros. siamo lieti di presentarvi lieta di presentarvi

il poster ufficiale di IT, il nuovo film di Andrés Muschietti, dal libro più terrificante di Stephen King, con Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise

IT sarà al cinema dal 19 ottobre.



Sinossi di IT

Il thriller horror della New Line Cinema, “IT” diretto da Andrés Muschietti (“Mama”), è tratto dal popolare romanzo omonimo di Stephen King, che terrorizza i lettori da decenni.

Quando iniziano a scomparire i ragazzi di Derry, nel Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze.