Emoji - Accendi le emozioni, la prima clip

24/08/2017

Grazie a Columbia Pictures & Sony Pictures abbiamo il piacere di presentarvi la prima clip di Emoji - Accendi le emozioni per la regia di Anthony Leondis.

Il film sarà al cinema dal prossimo 28 settembre.

Siete pronti a scoprire il mondo segreto che si cela all'interno dei vostri cellulari?



Sinossi di Emoji - Accendi le emozioni

Dietro tutte le app di messaggistica si nasconde Messaggiopoli, una vivace città in cui

vivono gli emoji, che sperano di essere selezionati dal proprietario dello

smartphone. Ogni emoji ha una sola espressione facciale ma ciò non vale per Gene, una esuberante icona nata senza filtri e dotata di espressioni multiple.

Determinato a diventare “normale” per essere simile alle altre emoticon, Gene chiede aiuto al suo miglior amico Gimme-5 e alla famigerata hacker Rebel. I tre si imbarcheranno in un avventuroso viaggio tra app per trovare il Codice che potrà risolvere il problema di Gene. Quando però un pericolo maggiore minaccia tutto lo smartphone, avranno per le mani il destino di tutte le emoticon e del loro universo.



Ecco la clip Verità