Thor: Ragnarok, il nuovo poster del film al cinema dal 25 ottobre

25/08/2017 |

Marvel Studios presenta il nuovo poster di Thor: Ragnarok, il nuovo esaltante lungometraggio del dio del Tuono all'interno dell’Universo Cinematografico Marvel ricco di azione, humor, dramma e spettacolo. Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo il 25 ottobre, anche in 3D.



Nel nuovo film Marvel Thor: Ragnarok proseguono le epiche avventure narrate nei due precedenti successi cinematografici della saga.



In questo nuovo capitolo Thor è imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia: la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato: l’Incredibile Hulk.



La ricerca di nuove storie su cui basare le ultime imprese di Thor è iniziata con uno sguardo alla storia del personaggio, come spiega il produttore Kevin Feige: “I personaggi secondari di Thor, la sua sfilza di antagonisti e il dramma familiare tra Loki e Odino, hanno dato vita ad alcune delle trame più ricche dell’Universo Cinematografico Marvel.”



L’espressione Ragnarok, spiega il regista Taika Waititi, nella mitologia norrena indica “la fine del mondo, l’apocalisse, l’Armageddon. Ma credo che Ragnarok sia in realtà sinonimo di rinascita. È l’inizio di un nuovo ciclo nell’esistenza del mondo o dei regni dell’universo. Io lo interpreto come la distruzione delle cose vecchie e la rinascita di altre nuove”.



Diretto da Taika Waititi, il film vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e di Tom Hiddleston nei panni di Loki. Il cast del film vanta inoltre la presenza di Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Mark Ruffalo in quello di Hulk e Anthony Hopkins, che torna a vestire i panni di Odino.



La celebre attrice Cate Blanchett interpreta Hela: presentata per la prima volta nei fumetti del 1964, Hela è uno dei nemici più temibili di Thor e la prima antagonista femminile principale mai apparsa nei film Marvel Studios realizzati fino ad oggi. Tra gli altri personaggi presenti nei fumetti originali fanno il loro ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel anche l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson), Skurge l’Esecutore (Karl Urban) e il dittatore di Sakaar (Jeff Goldblum).



Thor: Ragnarok è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La storia è stata scritta da Craig Kyle & Christopher Yost ed Eric Pearson che ha firmato anche la sceneggiatura.