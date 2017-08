Ugo Pagliai protagonista della nuova featurette di Cars 3

News





29/08/2017

Una nuova interessante featurette in italiano di Cars 3 è stata rilasciata dalla Disney. La clip è interamente dedicata ad Ugo Pagliai che nel film dà voce al personaggio Doc Hudson. Il film diretto da Brian Fee e scritto da Ben Queen debutterà in Italia a partire dal prossimo 14 Settembre.



Nella versione in lingua originale il cast è composto da Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Nathan Fillion, Larry the Cable Guy ed Armie Hammer. La pellicola vedrà ancora una volta tornare in pista il nostro amato Saetta McQueen per una nuova avvincente avventura all'interno della competizione Piston Cup. La produzione è affidata a Kevin Reher.



Vi lasciamo alla featurette.



Sinossi di Cars 3:

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.