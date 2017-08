Ant-Man and the Wasp: online una foto di Evangeline Lilly

News





29/08/2017 |

Direttamente dalla sua pagina ufficiale Twitter l'attrice Evangeline Lilly ha pubblicato una sua foto in cui la vediamo indossare il costume di Hope van Dyne nel film Ant-Man and the Wasp. La star, sempre sui social, ha voluto celebrare i 100 anni di Jack Kirby, il fumettista statunitense scomparso nel 1994.



Ant-Man and the Wasp, le cui riprese sono attualmente in corso, è il primo sequel di Ant-Man ed è diretto da Peyton Reed. In questo capitolo cinematografico il nostro eroe prenderà coscienza del proprio destino e farà squadra con The Wasp per combattere una grave minaccia.



Il protagonista è interpretato ancora una volta da Paul Rudd mentre nella parte di Wasp troveremo Evangeline Lilly. Michael Douglas,Michael Pena, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Gabriel Ferrari e le new entry Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne sono gli altri attori che recitano nel cinecomic.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale a partire dal 6 Luglio 2018.