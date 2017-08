Open Water 3 - Cage Dive: rilasciata la clip In mare

News





29/08/2017 |

Esce domani in Italia Open Water 3 - Cage Dive il film thriller diretto da Gerald Rascionato, girato in soggettiva e con la tecnica del found footage. Il regista, al suo esordio ufficiale dietro la macchina da presa, ha lavorato con un cast composto da Mark Fell, Megan Peta Hill e Joel Hogan. La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Rascionato, racconta di tre amici che si ritroveranno in mare aperto costretti ad affrontare degli squali.



Grazie alla Eagle Pictures vi mostriamo la clip In mare.



Sinossi di Open Water 3 - Cage Dive:

Tre amici californiani si recano in Australia per girare un video subacqueo sulle loro immersioni tra gli squali, da utilizzare poi come provino per un reality show estremo chiamato Shark Cage Diving. Qualcosa però non va per il verso giusto, la loro imbarcazione viene sorpresa da un'enorme onda che spazza via ogni cosa. I tre rimangono quindi soli in mezzo all'oceano in balia degli squali affamati. Riusciranno a salvarsi?